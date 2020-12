(Di venerdì 11 dicembre 2020) In un video consegnato da un cittadino alla polizia si vede una donna che lo colpisce. Su Facebook scriveva parole di solitudine come Noemi stroncata sabato a Palermo da una vita di droga e disagio

repubblica : Il giallo di Ylenia morta dopo una lite e un cocktail di cocaina [di Salvo Palazzolo] [aggiornamento delle 08:48] - infoitinterno : Il giallo sulla morte di Ylenia: omicidio o droga? Spunta video di una rissa - QdSit : Scampata alla morte nel 2017 quando il suo ex fidanzato le aveva dato fuoco, ma non è riuscita a sopravvivere a una… - francescotriolo : Omicidio di Ylenia Bonavera, è giallo - MDiretta : Morte Ylenia Bonavera, tracce di droga e coltellata, è giallo - -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Ylenia

Incidente giovedì sera lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani. Cinque macchine protagoniste di un tamponamento a catena all’altezza dello svincolo di Terrasini. Tre i feriti ...In un video consegnato da un cittadino alla polizia si vede una donna che lo colpisce. Su Facebook scriveva parole di solitudine come Noemi stroncata sabato a ...