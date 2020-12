Il giallo dei resti umani saponificati trovati in una valigia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rinvenimento è stato fatto da un agricoltore in un terreno esterno al carcere di Sollicciano, a Firenze. Il mistero è fitto e ci sono pochissimi elementi in mano agli inquirenti. L'ipotesi che sia ... Leggi su today (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il rinvenimento è stato fatto da un agricoltore in un terreno esterno al carcere di Sollicciano, a Firenze. Il mistero è fitto e ci sono pochissimi elementi in mano agli inquirenti. L'ipotesi che sia ...

MANTOVA Domenica finalmente la Lombardia passa da zona arancione a zona gialla e questo consente tra le varie disposizioni anche la riapertura di locali, bar e ristoranti, sia pure nei limiti di legge ...

L’indice di contagio sale in Fvg ma all’orizzonte non c’è l’addio alla zona gialla

Roma orientata a mantenere il Fvg tra le regioni a rischio moderato nonostante il rialzo del valore Rt, vicino alla soglia critica di 1. Ieri registrati 672 nuovi positivi ...

