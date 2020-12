Genova, non ce l’ha fatta il neonato di appena 20 giorni caduto sul bus dopo una frenata (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Non ce l’ha fatta il neonato di appena 20 giorni che era caduto sul bus dopo una brusca frenata dell’autista del mezzo pubblico per evitare di travolgere un pedone. Il piccolo era nel reparto di Rianimazione del Gaslini di Genova dal 28 ottobre. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita tramite delicatissime operazioni chirurgiche. È morto dopo oltre un mese di agonia il bimbo di appena 20 giorni che era caduto in seguito a una brusca frenata su un autobus a Genova, in via Buozzi. Il piccolo era in braccio alla madre quando l’autista, per evitare di investire un pedone, avrebbe effettuato una brusca ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Non ceildi20che erasul busuna bruscadell’autista del mezzo pubblico per evitare di travolgere un pedone. Il piccolo era nel reparto di Rianimazione del Gaslini didal 28 ottobre. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita tramite delicatissime operazioni chirurgiche. È mortooltre un mese di agonia il bimbo di20che erain seguito a una bruscasu un autobus a, in via Buozzi. Il piccolo era in braccio alla madre quando l’autista, per evitare di investire un pedone, avrebbe effettuato una brusca ...

raffaellapaita : «Non basta nemmeno la rimozione del manifesto che è urgente, perché se un giornale è responsabile di ciò che pubbli… - GiovanniToti : Anche se da casa non possiamo vederle, le luci in piazza De Ferrari a #Genova brillano sempre ? Buona serata amici! - RISTSANGIORGIO : ?? Non sai cosa regalare ??? Un panettone artigianale o un buono regala una cena . Per info 3479106338 (presso Risto… - RISTSANGIORGIO : Non sai cosa regalare ??? Un panettone artigianale o un buono regala una cena . Per info 3479106338 @ Ristorante Sa… - EnzochiariMaggi : @MontesiMaurizio Ma che ne sai dei 49 milioni? li stanno restituendo come da sentenza del tribunale di GENOVA E DEI… -