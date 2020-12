Elisabetta Gregoraci | “Briatore mi ha detto che sono stata coraggiosa Ma mi ha sgridata”

Leggi su golssip

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo essersi auto-eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip,torna in tv, nel salotto di Verissimo, per raccontare la sua esperienza. Sarà tra gli ospiti della puntata di sabato. La show-girl ha sottolineato: «Non vedevo l'ora di riabbracciare mio figlio Nathan. Mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale». -Briatore? Mi hache. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni. -E il rapporto con Pierpaolo Petrelli? Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi ...