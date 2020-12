De Zerbi: «Sassuolo in sofferenza. Siamo una piccola squadra» (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento. CONDIZIONE – «Siamo in sofferenza sul piano fisico e di giocatori disponibili. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel calcio ci stanno i momenti in cui non sei brillante, ma devi fare le cose per bene lo stesso. Stiamo crescendo e dall’infermeria stanno uscendo giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente è determinante». CLASSIFICA – «Se dico che Siamo una piccola squadra è per fare un po’ di ordine, non per togliere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A vinto contro il Benevento. CONDIZIONE – «insul piano fisico e di giocatori disponibili. Ci stiamo aggrappando con le unghie alle alte posizione. Nel calcio ci stanno i momenti in cui non sei brillante, ma devi fare le cose per bene lo stesso. Stiamo crescendo e dall’infermeria stanno uscendo giocatori importanti. Il fatto di esserci mentalmente è determinante». CLASSIFICA – «Se dico cheunaè per fare un po’ di ordine, non per togliere ...

