Cyberpunk 2077 pessimo su console? Disattivare l' opzione ' grana pellicola' potrebbe migliorare le cose

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è uscito nella giornata di ieri e moltissimi giocatori sono riusciti ad addentrarsi nelle strade di Night City. Tuttavia, come riportato da diversi utenti e siti specializzati, le versioni supurtroppo hanno diversi bug e problemi grafici che vanno ad intaccare il gameplay. A quanto pare però c'è una soluzione, nell'attesa che CD Projekt RED pubblichi le patch correttive: ad esempio su Xbox Series X/S il gioco abilita in automatico la sfocatura del movimento, ladella, la profondità di campo, il riflesso lente e l'aberrazione cromatica (che sfoca i bordi dello schermo come un vecchio obiettivo), che se combinati possono dare al gioco un aspetto macchiato. Per risolvere questo problema, i giocatori stanno disabilitando una combinazione (o talvolta tutte) di queste ...