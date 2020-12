Caso Saurez, l'esaminatore/ “Fu un 6 stirato ma era sufficiente, sapeva rispondere” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Lorenzo Rocca, l'esaminatore che ha fatto svolgere l'esame di italiano a Luis Suarez, l'attaccante sapeva rispondere nella nostra lingua Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo Lorenzo Rocca, l'che ha fatto svolgere l'esame di italiano a Luis Suarez, l'attaccanterispondere nella nostra lingua

JManiaSite : La supercazzola di oggi sul caso #Saurez: secondo i magistrati di Perugia si sarebbe costruita una 'sintonia di ver… - thetrue_dany : @Gianpaolo_93 Se adesso vuoi farci credere che la Juve è estranea al caso saurez va bene, io sono libero di non cre… - thetrue_dany : @Gianpaolo_93 Forse non ti è chiaro qual è il punto del caso saurez, il fatto che non sia arrivato alla Juve non to… - ljttlewolf : mio padre che mi fa alzare dal letto per dirmi “Hai sentito del caso Saurez? La Juve o va in B o viene cancellata d… - DesiderioVin : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus - Comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sul 'Caso #Saurez' dal quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saurez Caso Saurez, l'esaminatore/ “Fu un 6 stirato ma era sufficiente, sapeva rispondere” Il Sussidiario.net Esame Suarez, l’esaminatore Rocca: “Era da 6 stirato…”

Esame Suarez: le parole di Rocca Suarez (screenshot Twitter) “È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette se ...

Caso Suarez, l’esaminatore: “Nessun contatto con la Juve. Esame vero”

CASO SUAREZ – In questi giorni, la questione dell’esame “falso” di Luis Suarez torna prepotentemente in auge. In mezzo a questo polverone è finita la Juventus, che tentò di acquistare Suarez questa es ...

Esame Suarez: le parole di Rocca Suarez (screenshot Twitter) “È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette se ...CASO SUAREZ – In questi giorni, la questione dell’esame “falso” di Luis Suarez torna prepotentemente in auge. In mezzo a questo polverone è finita la Juventus, che tentò di acquistare Suarez questa es ...