I Bocconcini di pollo con vino bianco sono un piatto veramente gustoso, facile e veloce da preparare. Un secondo utile in molte occasione con una ricetta davvero per tutti. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di petto di pollo 100 g di farina 00 o 0 1 bicchiere di vino bianco secco Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 5-6 cucchiai di olio evo 1 ciuffo di prezzemolo fresco 1 dado vegetale (facoltativo) Per preparare i Bocconcini di pollo con il vino bianco iniziate tagliando il petto di pollo a pezzetti, poi passate il Bocconcini nella farina, eliminate l'eccesso e poi mettete da parte. Portate sul fuoco un pentolino con l'acqua e aggiungete un dado vegetale, e attendete che arrivi ad ebollizione.

Ultime Notizie dalla rete : Bocconcini pollo Bocconcini di pollo con latte di cocco e spinaci Termometro Politico A Singapore è stata approvata la commercializzazione della carne coltivata

Si tratta di bocconcini di pollo, i classici nuggets impanati, ma al loro interno non troverete della carne prodotta macellando un animale, ma cresciuta in un bioreattore. Sono prodotti dalla compagni ...

Singapore, al ristorante arriva la carne sintetica

Al via la vendita di nuggets di pollo coltivati in laboratorio: è la prima volta al mondo. Gli esperti assicurano: "Più sicuri del pollo" ...

Si tratta di bocconcini di pollo, i classici nuggets impanati, ma al loro interno non troverete della carne prodotta macellando un animale, ma cresciuta in un bioreattore. Sono prodotti dalla compagni ... Al via la vendita di nuggets di pollo coltivati in laboratorio: è la prima volta al mondo. Gli esperti assicurano: "Più sicuri del pollo"