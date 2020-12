Antonietta muore sola in casa | una mancanza sanitaria imperdonabile

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Perera stata effettuata una richiesta di tampone immediata, ma è stata lasciatae senza aiuti. Sono distrutti dal dolore i figli diCaracoglia, la signora di 84 anni morta per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus. “Avrebbe dovuto esserci un organo competente che veniva a gestire la situazione. Se da sabato 31 ottobre non dico il giorno dopo, ma anche dopo quattro, qualcuno avesse fatto un tampone, magari si sarebbe arrivati in anticipo”. Queste le parole di rabbia della figlia Francesca, sicura che la madre potrebbe essere ancora viva se fosse stata aiutata con largo anticipo. LEGGI ANCHE >>> Elena, prima italiana vaccinata contro il Covid: ecco come è andata LEGGI ANCHE >>> Il Covid è davvero cosi letale? Ecco le prime 10 cause di morte nel ...