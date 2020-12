Andrey Rublev: una stagione da incorniciare (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è conclusa una delle stagioni più complicate e particolari della storia del tennis. Il 2020, infatti, ha tolto diverse sicurezze non solo ad organizzatori di slam e tornei minori, ma anche a tanti giocatori con più o meno esperienza. Tuttavia, Andrey Rublev è una delle belle eccezioni di questi mesi: il russo, infatti, ha mostrato di poter competere ai livelli più alti, di poter intimorire chiunque con il suo tennis rapido e potente. Vediamo nel dettaglio quali sorprese ha riservato Rublev ai suoi ammiratori e al mondo del tennis in generale. Top 10 e primi titoli per Rublev L’ex Next Gen 2018, classe 1997, in soli due anni ne ha fatta di strada. Candidato agli ATP Awards per “il tennista maggiormente migliorato nel 2020”, il russo ha finito il 2019 alla posizione numero 23 del ranking e nell’ultima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è conclusa una delle stagioni più complicate e particolari della storia del tennis. Il 2020, infatti, ha tolto diverse sicurezze non solo ad organizzatori di slam e tornei minori, ma anche a tanti giocatori con più o meno esperienza. Tuttavia,è una delle belle eccezioni di questi mesi: il russo, infatti, ha mostrato di poter competere ai livelli più alti, di poter intimorire chiunque con il suo tennis rapido e potente. Vediamo nel dettaglio quali sorprese ha riservatoai suoi ammiratori e al mondo del tennis in generale. Top 10 e primi titoli perL’ex Next Gen 2018, classe 1997, in soli due anni ne ha fatta di strada. Candidato agli ATP Awards per “il tennista maggiormente migliorato nel 2020”, il russo ha finito il 2019 alla posizione numero 23 del ranking e nell’ultima ...

