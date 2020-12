Acli Roma: Campidoglio deve mettere in piedi piano freddo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – “A un periodo di pandemia drammatico come quello che stiamo vivendo si aggiunge anche l’allarme freddo nella Capitale, che ogni anno rappresenta un problema che colpisce centinaia di nostri concittadini, che vivono in strada a Roma.” “Quest’anno, purtroppo le persone in difficolta’ sono aumentate in un numero considerevole e il Covid non ha solo colpito la salute fisica dei Romani, ma anche alcuni delicati equilibri economici mettendo famiglie, anziani e giovani in una situazione di improvvisa poverta’ costringendoli a lasciare la propria casa andando a vivere in macchina o su un marciapiede”. E’ quanto dichiara Lidia Borzi’, presidente delle Acli di Roma. “Lanciamo con urgenza- aggiunge Borzi’- un appello alle Istituzioni capitoline affinche’, per tempo, si metta in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020)– “A un periodo di pandemia drammatico come quello che stiamo vivendo si aggiunge anche l’allarmenella Capitale, che ogni anno rappresenta un problema che colpisce centinaia di nostri concittadini, che vivono in strada a.” “Quest’anno, purtroppo le persone in difficolta’ sono aumentate in un numero considerevole e il Covid non ha solo colpito la salute fisica deini, ma anche alcuni delicati equilibri economici mettendo famiglie, anziani e giovani in una situazione di improvvisa poverta’ costringendoli a lasciare la propria casa andando a vivere in macchina o su un marciapiede”. E’ quanto dichiara Lidia Borzi’, presidente delledi. “Lanciamo con urgenza- aggiunge Borzi’- un appello alle Istituzioni capitoline affinche’, per tempo, si metta in ...

"A un periodo di pandemia drammatico come quello che stiamo vivendo si aggiunge anche l'allarme freddo nella Capitale, che ogni anno rappresenta un problema che colpisce centinaia di nostri concittadi ...

Sport: Spadafora lunedì a 'La rete delle donne' Us Acli

ROMA, 11 DIC - Prosegue il cammino dell'Unione Sportiva ACLI verso il Congresso Elettivo che si svolgerà a marzo 2021. Nell'ambito della serie di confronti 'Fare Rete', lunedì 14 dicembre in diretta s ...

ROMA, 11 DIC - Prosegue il cammino dell'Unione Sportiva ACLI verso il Congresso Elettivo che si svolgerà a marzo 2021. Nell'ambito della serie di confronti 'Fare Rete', lunedì 14 dicembre in diretta s ...