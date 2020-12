Uomini e Donne, la clamorosa decisione di Valeria: la reazione di Davide (Di giovedì 10 dicembre 2020) Clamoroso colpo di scena nella puntata di oggi, 10 dicembre, del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, una delle “prede”, Valeria, ha preso una clamorosa decisione in diretta E’ finita con il “botto” la puntata di oggi di Uomini e Donne il programma pomeridiano di Canale 5. Dopo una puntata già decisamente movimentata condita delle discussioni tra Aurore e Armando e i battibecchi tra Gemma e Tina è stata il “triangolo”, Davide, Beatrice, Valeria con Giorgio convitato di pietra ad alzare i toni. La scelta di Davide La discussione è girata tutta sulle volontà di Davide di “estromettere” Beatrice del corteggiamento. “Vorrei sapere perché sono seduta qui” ha chiesto la ragazza. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Clamoroso colpo di scena nella puntata di oggi, 10 dicembre, del programma di Maria De Filippi, una delle “prede”,, ha preso unain diretta E’ finita con il “botto” la puntata di oggi diil programma pomeridiano di Canale 5. Dopo una puntata già decisamente movimentata condita delle discussioni tra Aurore e Armando e i battibecchi tra Gemma e Tina è stata il “triangolo”,, Beatrice,con Giorgio convitato di pietra ad alzare i toni. La scelta diLa discussione è girata tutta sulle volontà didi “estromettere” Beatrice del corteggiamento. “Vorrei sapere perché sono seduta qui” ha chiesto la ragazza. ...

