Un Piano Marshall contro le disparità territoriali

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un ospedale su 4 con i conti in rosso: l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali ieri ha pubblicato il report sui bilanci 2019 di 76 aziende ospedaliere italiane, Irccs e policlinici universitari: sono 19 (il 25%) ad aver chiuso in deficit, per un totale di quasi 700 milioni. Nel Lazio, ad esempio, tutte e otto le aziende sono in perdita così come le due liguri, quasi tutti gli ospedali della Calabria (4 su 5) e della Puglia (3 su 4). … Continua L'articolo proviene da il manifesto.