Stoccolma, terapie intensive al collasso "99% piene"/ "Abbiamo bisogno d'aiuto" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ricorda Il Fatto Quotidiano, si tratta della prima volta che gli ospedali di Stoccolma subiscono tale pressione in quanto, anche se durante la prima ondata i pazienti totali in terapia intensiva ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ricorda Il Fatto Quotidiano, si tratta della prima volta che gli ospedali disubiscono tale pressione in quanto, anche se durante la prima ondata i pazienti totali in terapia intensiva ...

Adnkronos : #Covid #Svezia, l'allarme: 'A Stoccolma terapie intensive piene al 99%' - WRicciardi : Errare è umano, perseverare no Svezia, terapie intensive al collasso a Stoccolma: «Occupazione al 99%» - HuffPostItalia : Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99% - MakeDavero : RT @riccardoVeron: Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99%....Ma questi non erano quelli bravi???? - Marilen97832318 : RT @riccardoVeron: Covid, Svezia al collasso: a Stoccolma terapie intensive piene al 99%....Ma questi non erano quelli bravi???? -