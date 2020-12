Spaccio di droga, la base dei pusher nei bar di Giugliano, Marano e Villarrica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Marano. Il Questore di Napoli ha emesso, per la prima volta in questa provincia, sei provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ex art. 13 del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di 6 persone, tra i 25 e i 38 anni, che lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020). Il Questore di Napoli ha emesso, per la prima volta in questa provincia, sei provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ex art. 13 del D.L. 14/2017, come recentemente modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di 6 persone, tra i 25 e i 38 anni, che lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - SiTro82 : “Le ciclabili aumentano il traffico” “Bloccano le ambulanze” ora favoriscono pure lì spaccio di droga - thefortune12 : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - - Giuseppebushido : Vede arrivare la polizia e butta la droga. #LapoElkann , indagato per spaccio - - MonrealeNews : Aveva 450 grammi di marijuana e banconote per 20 mila euro #spaccio #marijuana -