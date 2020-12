Sette positivi in casa, caldaia rotta e nessuno vuole intervenire (Di giovedì 10 dicembre 2020) : l’appello della famiglia alla sindaca di Roma Sette persone positive al Coronavirus nello stesso appartamento, caldaia rotta e nessuno interviene. La rottura di una caldaia è già di per sé una seccatura, figuriamoci se si sta male causa Covid ed è quindi indispensabile averne una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) : l’appello della famiglia alla sindaca di Romapersone positive al Coronavirus nello stesso appartamento,interviene. La rottura di unaè già di per sé una seccatura, figuriamoci se si sta male causa Covid ed è quindi indispensabile averne una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

