Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Non essere a Davos è una mancanza di rispetto L’Italia ha una responsabilità verso chi soffre”

La Coppa del mondo di sci di fondo riprende il proprio darsi e fa rotta verso la seconda tappa sulla pista di Davos (Svizzera), dove si disputano sabato 12 dicembre una sprint in tecnica libera, mentre domenica 13 toccherà a una 15 km maschile e una 10 km femminile, sempre in pattinato. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendario femminile nell'ormai lontano 1984. Sino a oggi a Davos sono andate in scena ben 45 gare di primo livello. Un fine settimana nel quale però qualcosa di strano ci sarà, ovvero le defezioni delle rappresentative della Norvegia, della Svezia e della Finlandia. Le squadre scandinave, infatti, hanno scelto di rinunciare all'appuntamento sulle nevi svizzere e anche a quello che ci sarà a Dresda (Germania) dal 19 al 20 dicembre.

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Al via stagione sci fondo per valdostani, sabato prime aperture Agenzia ANSA A Falcade inizia la stagione dello sci di fondo

Domani aprirà il centro fondo "Pietro Scola" di Falcade, sulle Dolomiti bellunesi. Sarà il primo centro fondo del circuito Supernordic Skipass ad aprire in epoca Covid. Il circuito Supernordic raggrup ...

Sci: piste da fondo aperte dal 12 dicembre e stagionale giovani a 50 euro

Sci: piste da fondo aperte dal 12 dicembre e stagionale giovani a 50 euro; I ragazzi valdostani sotto i 18 anni potranno accedere a tutte le piste ...

Lo Sci di Fondo non si ferma e nemmeno l'Unione Sportiva Carisolo: da sabato 12 dicembre apertura delle piste di fondo

CARISOLO. Fa sapere oggi la Pro Loco Carisolo, attiva ed impegnata come sempre: La neve è arrivata in abbondanza e l'Unione Sportiva Carisolo si sta impegnando per permettere di praticare lo sci nordi ...

