Riapertura scuole, Sinopoli (Flc Cgil): "Il 7 gennaio non diventi un'altra data slogan. Bisogna intervenire subito" [INTERVISTA]

Il segretario Flc Cgil, a Orizzonte Scuola, invita ad intervenire subito in vista del ritorno a gennaio, altrimenti si commetteranno gli stessi errori del passato, criticando anche alcune scelte di sindaci e governatori sulla gestione scuola.

Salvini ribadisce, sin dall’inizio del suo intervento, la sua volontà di aprire un confronto con il Governo e tutte le forze del Centrodestra ...

Varese, Carignola (PD): «Riapertura delle scuole, il prefetto convochi un tavolo»

VARESE - Riaprire le scuole, ma in sicurezza. Valutando nel dettaglio anche il sistema del trasporto scolastico nel suo complesso. Che va rivisto e potenziato. Attraverso il coordinamento delle istitu ...

