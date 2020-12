Pablito «un ragazzo come noi» recita Venditti, ma in «Giulio Cesare» si riferiva a un altro Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte del calciatore italiano Paolo Rossi ha fatto tornare in mente una canzone di Antonello Venditti intitolata «Giulio Cesare» dove citava proprio un Paolo Rossi e i mondiali di calcio. Il collegamento risulta immediato e naturale, ma risulta sbagliato anche se a creare confusione è la dedica dello stesso cantante in un post Facebook del 10 dicembre 2020 e durante un evento live con il calciatore sul palco: «Paolo Rossi…era un ragazzo come noi…» scrive Venditti nel suo post riportando la foto del calciatore appena defunto, ma è bene ricordare che non era lui il reale soggetto della canzone: quel «Paolo Rossi» era uno studente ucciso il 27 ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte del calciatore italianoha fatto tornare in mente una canzone di Antonellointitolata «» dove citava proprio une i mondiali di calcio. Il collegamento risulta immediato e naturale, ma risulta sbagliato anche se a creare confusione è la dedica dello stesso cantante in un post Facebook del 10 dicembre 2020 e durante un evento live con il calciatore sul palco: «…era unnoi…» scrivenel suo post riportando la foto del calciatore appena defunto, ma è bene ricordare che non era lui il reale soggetto della canzone: quel «» era uno studente ucciso il 27 ...

