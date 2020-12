Niente ascensore, per il cuore meglio salire le scale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci dicono sempre che l’attività fisica è una vera e propria manna per la salute del cuore e delle arterie. Muoversi regolarmente, almeno tre volte la settimana, può davvero essere d’aiuto. Ma non pensate che occorrano grandi prestazioni. Ci sono piccoli atti che, ogni giorno, possiamo fare non solo per mantenerci in forma, ma anche per individuare eventuali problemi della circolazione che richiedono il controllo del medico. Volete un esempio? Evitate di prendere l’ascensore ed abituatevi a salire qualche rampo di scale, magari senza esagerare con la velocità. Gli scalini come un test Stando ad una ricerca presentata al Congresso EACVI – Best of Imaging 2020, organizzato dalla Società Europea di Cardiologia (ESC), grazie all’esecuzione del più semplice test delle scale si può avere indirettamente una ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci dicono sempre che l’attività fisica è una vera e propria manna per la salute dele delle arterie. Muoversi regolarmente, almeno tre volte la settimana, può davvero essere d’aiuto. Ma non pensate che occorrano grandi prestazioni. Ci sono piccoli atti che, ogni giorno, possiamo fare non solo per mantenerci in forma, ma anche per individuare eventuali problemi della circolazione che richiedono il controllo del medico. Volete un esempio? Evitate di prendere l’ed abituatevi aqualche rampo di, magari senza esagerare con la velocità. Gli scalini come un test Stando ad una ricerca presentata al Congresso EACVI – Best of Imaging 2020, organizzato dalla Società Europea di Cardiologia (ESC), grazie all’esecuzione del più semplice test dellesi può avere indirettamente una ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente ascensore Giovenzano, commerciante 60enne schiacciato e ucciso dall’ascensore di casa La Provincia Pavese Disabili, anziane, sotto sfratto e senza ascensore: "Vogliamo cambiare casa ma è impossibile"

La storia senza soluzione di Marina che vive con la madre, la zia e il fratello. Hanno provato con la casa popolare, l'housing sociale e il mercato privato. Nessuno è disposto a dare loro un appartame ...

Colonna: «Ennesimo sollecito per il ripristino degli ascensori della stazione di Parco Leonardo»

FIUMICINO - «Solo pochi giorni fa abbiamo celebrato la Giornata internazionale delle persone con disabilità e oggi ci troviamo costretti all’ennesimo sollecito per il ripristino degli ascensori della ...

