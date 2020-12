News Uomini e Donne: tutte contro Armando (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella prossima puntata di Uomini e Donne vedremo un vero e proprio tutti contro uno, dato che Armando sarà travolto dalle critiche per il suo continuo cambio di posizione. Come si difenderà il cavaliere del Trono Over? Tutto inizierà un pò a causa di Sara, la quale equivocando alcuni gesti arriverà a farsi un’idea sbagliata di quello che Armando prova per lei. Durante le loro esterne non è mai stato così evidente, come afferma, l’interesse di Armando per lei, eppure Sara sostiene il contrario. Di conseguenza per lei sarà normale organizzare una sorpresa per Armando con lo scopo di dichiarare il suo amore. La dichiarazione arriverà con tanto di palloncini e una lettera d’amore tra gli applausi e le ovazioni del pubblico. Nonostante questo momento idilliaco, ... Leggi su anticipazioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella prossima puntata divedremo un vero e proprio tuttiuno, dato chesarà travolto dalle critiche per il suo continuo cambio di posizione. Come si difenderà il cavaliere del Trono Over? Tutto inizierà un pò a causa di Sara, la quale equivocando alcuni gesti arriverà a farsi un’idea sbagliata di quello cheprova per lei. Durante le loro esterne non è mai stato così evidente, come afferma, l’interesse diper lei, eppure Sara sostiene il contrario. Di conseguenza per lei sarà normale organizzare una sorpresa percon lo scopo di dichiarare il suo amore. La dichiarazione arriverà con tanto di palloncini e una lettera d’amore tra gli applausi e le ovazioni del pubblico. Nonostante questo momento idilliaco, ...

