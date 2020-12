Napoli-Real Sociedad: le formazioni ufficiali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli sfiderà stasera la Real Sociedad allo Stadio Maradona, che questa sera per la prima volta vedrà una gara di calcio giocarsi con la nuova denominazione. I partenopei sono alla ricerca di un punto per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Queste le formazioni ufficiali: Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso. Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, MonReal; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè. Allenatore: Imanol Alguacil. Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsfiderà stasera laallo Stadio Maradona, che questa sera per la prima volta vedrà una gara di calcio giocarsi con la nuova denominazione. I partenopei sono alla ricerca di un punto per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Queste le(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso.(4-4-2): Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubelda, Mon; Portu, Guerava, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè. Allenatore: Imanol Alguacil. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

