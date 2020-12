Legge di Bilancio, venerdì inizia la prima discussione alla Camera, ma è corsa contro il tempo per approvare tutto entro Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Legge di Bilancio inizierà il suo iter domani, venerdì 11 dicembre, con una prima discussione generale. L'esame delle proposte di modifica dovrebbe partire nel week-end (sabato o domenica). Si attendono, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, i pareri del governo sulle proposte di modifica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladiinizierà il suo iter domani,11 dicembre, con unagenerale. L'esame delle proposte di modifica dovrebbe partire nel week-end (sabato o domenica). Si attendono, secondo le ultime indiscrezioni raccolte, i pareri del governo sulle proposte di modifica. L'articolo .

