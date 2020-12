La nuova funzione Carrello su Whatsapp: cos’è e come usarla in pochi passaggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qualcuno sarà contento, qualcun altro starà già storcendo il naso: Whatsapp ha deciso di introdurre una nuova funzione che senz’altro farà discutere. Si tratta della funzione Carrello. Ma cosa significa e soprattutto come si usa? Andiamo a scoprire cosa sta cambiando sull’app di messaggistica più famosa al mondo. La nuova “funzione Carrello”: di cosa si tratta? Un nuovo importante aggiornamento è arrivato, a partire da ieri mercoledì 8 dicembre, su Whatsapp. Stavolta non si tratta di cambiamenti grafici o nuove emoji, ma di una novità che potrebbe davvero rivoluzionare l’app. Se in negativo o in positivo, lo scopriremo solo dopo aver testato per un po’ la nuova funzione. Intanto ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qualcuno sarà contento, qualcun altro starà già storcendo il naso:ha deciso di introdurre unache senz’altro farà discutere. Si tratta della. Ma cosa significa e soprattuttosi usa? Andiamo a scoprire cosa sta cambiando sull’app di messaggistica più famosa al mondo. La”: di cosa si tratta? Un nuovo importante aggiornamento è arrivato, a partire da ieri mercoledì 8 dicembre, su. Stavolta non si tratta di cambiamenti grafici o nuove emoji, ma di una novità che potrebbe davvero rivoluzionare l’app. Se in negativo o in positivo, lo scopriremo solo dopo aver testato per un po’ la. Intanto ...

VelvetMagIta : La nuova funzione Carrello su #WhatsApp : cos’è e come usarla in pochi passaggi? L'app colosso vira verso gli acqui… - CeotechI : Per esempio Mural, la nuova funzione dell'app GoPro... - #gopro #mural #goprohero #travel #black #nature… - tomlinvsonaf : oggi sto vivendo in funzione di louis che mi rilascia una nuova canzone chissà quando - missinstyles : @bluezaffiro Sii, speriamo che sia una funzione nuova che presto sarà disponibile per tuttx - infoitcultura : Amazon Prime Video, attiva una nuova funzione - 361Magazine -