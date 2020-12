Google e Amazon, multe da 100 e 35 milioni in Francia per violazioni nell’uso dei cookies (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giganti del web Google e Amazon condannati in Francia a pagare multe rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro per il mancato rispetto della legislazione sui cookies, i file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che il sito offre. L’Authority francese per la tutela dei diritti alla privacy accusa Google.fr e Amazon.fr di aver lasciato cookie pubblicitari sul computer degli utenti “senza avere ottenuto in precedenza il loro consenso” e senza fornire informazioni adeguate. La Commissione nazionale francese per l’informazione e la libertà (Cnil) ha multato Google per tre violazioni della legge francese sulla protezione dei dati, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) I giganti del webcondannati ina pagarerispettivamente di 100e 35di euro per il mancato rispetto della legislazione sui, i file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che il sito offre. L’Authority francese per la tutela dei diritti alla privacy accusa.fr e.fr di aver lasciato cookie pubblicitari sul computer degli utenti “senza avere ottenuto in precedenza il loro consenso” e senza fornire informazioni adeguate. La Commissione nazionale francese per l’informazione e la libertà (Cnil) ha multatoper tredella legge francese sulla protezione dei dati, la ...

Noovyis : (Google e Amazon, multe da 100 milioni e 35 milioni di euro in Francia per violazioni null’uso dei cookies) Playhi… - Ticinonline : «Dati raccolti senza consenso» #google #amazon #pubblicità #multa #francia #informazioni #internet #cookie - LaStampa : Il Cnil, l'autorità francese per la protezione dei dati: traccianti pubblicitari installati senza il consenso degli… - gigibeltrame : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti confermata dagli ultimi driver grafici HP #digilosofia - UnioneSarda : #Francia - Multe milionarie a #Google e #Amazon: l'authority contro la politica sui 'cookie' dei colossi del web -