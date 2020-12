Giuliani guarisce dal Covid e ammette | ' Se non fossi stato io non sarei stato ricoverato in ospedale'

Apache1000100 : @ahabello E ancora: sarà vero? O un ottimo spot, per far vedere al mondo intero che ormai conosce Giuliani quanto T… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuliani guarisce

Globalist.it

L'ex sindaco di New York e legale di Trump racconta la malattia: "Quando sei una celebrità, sono preoccupati che ti succeda qualcosa e quindi ti esaminano più attentamente e fanno tutto bene".«Una cura miracolosa». Così Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e consulente legale di Donald Trump, ha definito la terapia che gli ha permesso, in pochi giorni, di ...