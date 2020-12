GF Vip | concorrente a rischio squalifica | la produzione sta valutando

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Martedì sera Dayane Mello è finita al centro di una polemica e su Twitter molti telespettatori del GF Vip hanno chiesto la sua. La modella è stata accusata di aver bestemmiato, ma in realtà l’audio e molto confuso ed è difficile capire con chiarezza la parola prima della “Ciccone”. Qualcuno è sicuro che la Mello abbia detto “p**ca Madonna”, a me però sembra dica “che foto Madonna“. Sul caso è intervenuto anche Alfonso Signorini, che dopo una domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha dichiarato: “La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che laè da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di ...