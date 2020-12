Gestione Asl Benevento, assolta l'ex ministro De Girolamo: "Finisce un incubo" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state tutte assolte dal tribunale di Benevento, perché il fatto non sussiste, le otto persone, tra cui l’ex ministro Nunzia De Girolamo, coinvolte nell’inchiesta sulla Gestione della Asl del capoluogo. De Girolamo era accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto per lei 8 anni e 3 mesi di reclusione. Assolti, con De Girolamo, Felice Pisapia (ex direttore amministrativo Asl), Arnaldo Falato ( ex responsabile budgeting), Luigi Barone e Giacomo Papa, chiamati in causa come collaboratori di De Girolamo, l’ex direttore generale Michele Rossi , l’ex direttore sanitario Gelsomino Ventucci e il sindaco di Airola Michele Napoletano. “Finisce un incubo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono state tutte assolte dal tribunale di, perché il fatto non sussiste, le otto persone, tra cui l’exNunzia De, coinvolte nell’inchiesta sulladella Asl del capoluogo. Deera accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto per lei 8 anni e 3 mesi di reclusione. Assolti, con De, Felice Pisapia (ex direttore amministrativo Asl), Arnaldo Falato ( ex responsabile budgeting), Luigi Barone e Giacomo Papa, chiamati in causa come collaboratori di De, l’ex direttore generale Michele Rossi , l’ex direttore sanitario Gelsomino Ventucci e il sindaco di Airola Michele Napoletano. “un...

