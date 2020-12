Feste Natalizie, Controlli in aeroporto a chi torna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per scongiurare la terza ondata di covid, dato che circa 70 mila fra lavoratori e studenti torneranno nell’isola siciliana per le Feste Natalizie, all’aeroporto di Palermo è stata allestita un’area di mille metri quadrati attrezzata per fare i tamponi, a disposizione di chi all’arrivo non sia già in possesso di un risultato negativo, ottenuto nelle 72 ore... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per scongiurare la terza ondata di covid, dato che circa 70 mila fra lavoratori e studenti torneranno nell’isola siciliana per le, all’di Palermo è stata allestita un’area di mille metri quadrati attrezzata per fare i tamponi, a disposizione di chi all’arrivo non sia già in possesso di un risultato negativo, ottenuto nelle 72 ore... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

AndreaMarcucci : Il governo #Conte deve solo far prevalere il buon senso. Modifichi la mobilità nei piccoli Comuni durante le feste… - Regione_Sicilia : #Coronavirus: ordinanza di @Musumeci_Staff, cosa cambia per le feste natalizie - - MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - infoitinterno : Coronavirus: ordinanza di Musumeci, cosa cambia per le feste natalizie - Testi_Mone : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus: ordinanza di @Musumeci_Staff, cosa cambia per le feste natalizie - -

Ultime Notizie dalla rete : Feste Natalizie Covid:ordinanza di Musumeci, cosa cambia per feste natalizie Agenzia ANSA METEO ITALIA: piogge e temporali ancora nelle prossime ore, ecco dove

Flusso atlantico in ripresa e in grande spolvero per l’ultima decade di dicembre, Natale che potrebbe risultare piovoso ma non freddo. Tendenza meteo: aggiornamenti per le feste di Natale Ancora ...

Le emozioni da regalare a Natale

In realtà è una passione che ho da sempre e durante il lockdown di marzo e aprile, insieme a Genevieve di Invicarte, ho dato vita a un progetto che è stato lanciato per la prima volta a maggio in occa ...

Flusso atlantico in ripresa e in grande spolvero per l’ultima decade di dicembre, Natale che potrebbe risultare piovoso ma non freddo. Tendenza meteo: aggiornamenti per le feste di Natale Ancora ...In realtà è una passione che ho da sempre e durante il lockdown di marzo e aprile, insieme a Genevieve di Invicarte, ho dato vita a un progetto che è stato lanciato per la prima volta a maggio in occa ...