Fabian Ruiz: "Quest'anno sappiamo soffrire. Il mio ruolo? Gioco dove mi chiede Gattuso"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita contro la Real Sociedad e il passaggio del turno in Europa League. Queste le parole dell'ex giocatore del Betis: "Siamo molto contenti perché siamo passati da primi, era un gruppo molto difficile. In questi anni ci è mancata la continuità, era il nostro problema. Quest'anno invece stiamo facendo bene, siamo sempre sul pezzo e sappiamo soffrire. Dobbiamo continuare così, ora dobbiamo pensare al campionato. dove preferisco giocare? Devo giocare dove il mister mi chiede, mi piace entrare nell'area avversaria e calciare, ma anche palleggiare. In questa partita ho giocato più indietro, dovevamo stare chiusi."

