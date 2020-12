Epodi | Orazio | passionalità e furore giovanile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020), la prima raccolta poetica di. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, l’alternanza della poesia erotica, politica, il filone della magia e la varietà delle tematiche in una delle opere giovanili del poeta., realismo, toni aspri e polemica Il titolo dell’opera si riferisce ad un usuale schema metrico composto da distici in cui, a un verso più lungo, ne segue uno più breve.afferma di essere il primo ad introdurre, all’interno della letteratura latina, questo tipo di strofa. Li denomina Iambi – o Giambi – ponendo un chiaro riferimento allo scrittore greco Archiloco. Tuttavia, il termine, comparve la prima volta in Quintilliano. Il titolo , fra l’altro, non solo rimanda al classico schema metrico utilizzato, ma si riferisce anche alla parola “epós”; con questa espressione si ...