Elon Musk vuole vendere tutto per colonizzare Marte

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha deciso di. Obiettivo: avere ancora più risorse a disposizione per inseguire il sogno di fondare una nuova civiltà su. Ne ha parlato durante un'intervista rilasciata alla testata tedesca Die Welt. «Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multiplanetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città sue voglio essere in grado di contribuire il più possibile», ha esordito, per poi entrare nello specifico. «Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso ...