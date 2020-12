Di liti | amori | amicizie e soldi fra i numeri uno della letteratura

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La prospettiva da cui questo lavoro guarda alle vicende raccontate è quellanascita di un singolo libro nella cornice di una più ampia iniziativa editoriale. A parlare, grazie anche a chi prima di me ha lavorato fra le carte di archivio, mettendoli sotto la luce, saranno i documenti: molto spazio è stato riservato alle a lettere, diari, interviste (e qualche aneddoto riportato da testimoni dell’epoca) per introdursi nell’ambiente dello scrittore, sbirciare sul suo tavolo e scoprire cosa lo ha ispirato; con quali arrovellamenti si è accompagnato durante la stesura del libro; quali fossero le relazioni con l’editore e in cosa consistessero i loro accordi (anche dal punto di vista economico ...). Molto spesso si leggono i libri solo per il piacere di conoscere le storie contenute al loro interno, per apprezzarne i movimenti di trama o i colpi di scena. Talvolta si ...