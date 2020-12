Crippa | buona la prima!

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 dicembre 2020) «Sì, è vero, sono alla mia prima diretta Instagram», un piccolo record per Coprifuoco che qualche giorno fa ha avuto la fortuna di incontrare Enrico. Da Carate Brianza, poco dopo aver appena ricevuto la conferma di essere per l’ottavo anno consecutivo, e non è poco, un 3 stelle Michelin italiano, ha raccontato come sta vivendo questo periodo, tra riposo e tanta voglia di rientrare in cucina. «Che poi io non sono nemmeno di Carate Brianza, sono nato lì perché c’era l’ospedale, ma io sono sempre vissuto a Viganò Brianza, il mio paese». Al di là della toponomastica il neo quarantanovenne (tanti auguri!!) chef dall’accento perfettamente mixato tra la pianura lombarda e le pendici del Monviso parla con verve ed energia, a dispetto di chi lo dice schivo e poco social (forse per colpa della nebbia langarola). Vero, non ha un profilo Instagram e non è certo un ...