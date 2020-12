Coronavirus, Conte apre agli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno. Ma Speranza insiste: «Serve massima prudenza» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sembrava esserci spazio per alcun tipo di ripensamento – «Nessuna deroga alle misure», aveva confermato il ministro della Salute Roberto Speranza un paio di sere fa – e invece è proprio in questo senso che va sviluppandosi una discussione nel governo sulle ultime misure anti-Covid. In particolare, le indiscrezioni parlano di un premier Giuseppe Conte pronto ad aprire a una riflessione sugli spostamenti tra Comuni nei “giorni rossi” delle feste di Natale. Il ripensamento riguarderebbe il 25, 26, 31 dicembre e il 1° gennaio. Nell’eventualità in cui Conte decidesse di fare marcia indietro rispetto alle ultime restrizioni, il governo dovrebbe dunque apportare una modifica sostanziale al decreto legge ad hoc sulle feste natalizie o procedere con l’aggiornamento delle Faq del ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sembrava esserci spazio per alcun tipo di ripensamento – «Nessuna deroga alle misure», aveva confermato il ministro della Salute Robertoun paio di sere fa – e invece è proprio in questo senso che va sviluppandosi una discussione nel governo sulle ultime misure anti-Covid. In particolare, le indiscrezioni parlano di un premier Giuseppepronto ad aprire a una riflessione suglitranei “giorni rossi” delle feste di. Il ripensamento riguarderebbe il 25, 26, 31 dicembre e il 1° gennaio. Nell’eventualità in cuidecidesse di fare marcia indietro rispetto alle ultime restrizioni, il governo dovrebbe dunque apportare una modifica sostanziale al decreto legge ad hoc sulle feste natalizie o procedere con l’aggiornamento delle Faq del ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Cala la fiducia nel premier e nel governo durante la seconda ondata di #coronavirus, il 'dubbio fondato' di Alessandra… - Noiconsalvini : LA BATTAGLIA DELLA LEGA PER ELIMINARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA COMUNI A NATALE STA DANDO I SUOI FRUTTI. CONTE… - _marygiovy1503_ : A Salvini non bastano i morti e chiede a Conte: 'Basta chiusure' #Coronavirus #Salvini ?????? - LegaSalvini : LA BATTAGLIA DELLA LEGA PER ELIMINARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA COMUNI A NATALE STA DANDO I SUOI FRUTTI. CONTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus oggi. Vertice Ue: Michel, c’è l'accordo su bilancio Ue e Recovery Fund Il Sole 24 ORE Recovery: Meloni, Conte e Franceschini umiliano il turismo

Roma, 10 dic 19:19 - (Agenzia Nova) - Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "Conte e Franceschini continuano ad umiliare il turismo. Secondo le bozze del Recovery plan italiano - ...

Lite sulla mascherina tra addetto e cliente: poliziotti al discount a Monfalcone

Parapiglia tra gli scaffali. Non è l’unico caso di questi tempi. I Pensionati chiedono controlli più incisivi dei vigili urbani ...

Roma, 10 dic 19:19 - (Agenzia Nova) - Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "Conte e Franceschini continuano ad umiliare il turismo. Secondo le bozze del Recovery plan italiano - ...Parapiglia tra gli scaffali. Non è l’unico caso di questi tempi. I Pensionati chiedono controlli più incisivi dei vigili urbani ...