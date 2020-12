Pirlo_official : Primo derby da bordocampo e vittoria con una grande rimonta! Bravi i ragazzi per la reazione ???? @juventusfc - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Rispetto all'andata dobbiamo migliorare la fase di non possesso, essere più stretti con le lin… - misorecordsuk : Con Pirlo la Champions non è miraggio per la Juventus #Juve #Juventus - SessoJuveRnR : @daniel19842401 Conte con Vidal Pogba Pirlo Bonucci Marchisio Buffon Barzagli Chiellini e Tevez si fa eliminare dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Pirlo

Con Pirlo la Champions non è miraggio per la Juventus. Gazzetta dello Sport- 2 minuti fa. 1 di 1. Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7 il nostro ...Tornando all'obiettivo Champions, una stagione così intensa non s'è mai vista, e nessuno può dire come arriveranno a febbraio Liverpool, City, PSG e Bayern: "Intanto, per PIrlo è buona cosa ...Conquistato il pass per gli ottavi, la Juve ospita la Dinamo Kiev in lotta per l'Europa League. "Quando vinci va tutto bene, quando perdi o pareggi nascono problemi che magari non esistono ...