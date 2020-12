infoitsport : “Mi ha lasciato…” Ambra Angiolini, rivelazioni inedite sulla sua storia con Allegri - infoitsport : Allegri: ''No al calcio h24, impazziremmo! Vi svelo la passione di Ambra, io amo i cavalli'' - infoitsport : Ambra Angolini vita complicata | Arriva la separazione da Allegri - juvemyheart : RT @Pavelfloyd: @juvemyheart Sarebbe andata prima Ambra in menopausa della fine del ciclo di Allegri. - Pavelfloyd : @juvemyheart Sarebbe andata prima Ambra in menopausa della fine del ciclo di Allegri. -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Allegri

MeteoWeek

Ambra racconta alcuni retroscena sulla vita privata con Massimiliano Allegri e svela: "Lui è come me, diverso da come sembra".Un’assurda mezz’ora di tv, con successivo contorno di mitomani e di retroscenisti che discettano della donna Tizia che non è d’accordo con la donna Caia e comunque hai visto che ha cambiato taglio di ...Ambra e Allegri, retroscena sulla loro relazione: “Non è come sembra” Luana Rosato - 10 Dicembre 2020 0 Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono sempre molto riservati sulla loro storia d’amore, ma l’attrice ha finalmente rotto il silenzio raccontando alcuni aspetti sconosciuti...Ambra Angiolini ha raccontato un retroscena sul suo rapporto con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, nel salotto di Mediaset durante la trasmissione ‘Verissimo’, la showgirl ha ...Due importanti storie d’amore alle spalle per entrambi, poi l’amore ritrovato. La coppia formata dall’attrice romana Ambra Angiolini e dall’ex allenatore di Milan e Juventus Massimiliano Allegri piace, e molto, al grande pubblico. I due sono sempre stati paparazzati felici e sorridenti e la loro storia d’amore procede a vele spiegate.