Renzi a Conte: "A Italia Viva non interessano strapuntini" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Sul Recovery Fund "è bene essere chiari: non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di 'un aggiungi un posto a tavola'. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia un ministro di colore politico più vicino al nostro". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidente Conte sul Consiglio Ue. "Non possiamo immaginare che di fronte a una legge di bilancio non discussa inseriamo saltando il Parlamento tutta la discussione sui 200 miliardi" del Recovery ha detto Renzi. "E' una discussione fondamentale per le istituzioni. Ci potete dare dieci sottosegretari ve li lasciamo perché è in ballo la credibilità del Paese e la serietà delle istituzioni. Ora o mai piu'", ha aggiunto. E sul Mes: "I 18 senatori di Italia Viva la invitano" ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Sul Recovery Fund "è bene essere chiari: non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di 'un aggiungi un posto a tavola'. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia un ministro di colore politico più vicino al nostro". Lo ha detto Matteointervenendo in Senato dopo le comunicazioni del presidentesul Consiglio Ue. "Non possiamo immaginare che di fronte a una legge di bilancio non discussa inseriamo saltando il Parlamento tutta la discussione sui 200 miliardi" del Recovery ha detto. "E' una discussione fondamentale per le istituzioni. Ci potete dare dieci sottosegretari ve li lasciamo perché è in ballo la credibilità del Paese e la serietà delle istituzioni. Ora o mai piu'", ha aggiunto. E sul Mes: "I 18 senatori di Italiala invitano" ...

