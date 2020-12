Migranti: Conte, 'no a nesso politico con Schengen' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Contrastiamo, perchè inappropriato, il nesso politico tra Schengen e immigrazione, riproposto recentemente nel dibattito europeo in materia di sicurezza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Contrastiamo, perchè inappropriato, iltrae immigrazione, riproposto recentemente nel dibattito europeo in materia di sicurezza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

FratellidItalia : ?? #FratellidItalia in Aula per contrastare i decreti pro migranti del governo #Conte. Mentre lui, in tv, impartisce… - dellorco85 : Oggi 993 vittime e il centrodestra ora sta manifestando sui migranti e sui porti. Ancora. Può pure non piacervi Con… - TV7Benevento : Migranti: Conte, 'no a nesso politico con Schengen'... - andreapistoni : RT @francescatotolo: #Lampedusa, pompieri e finanzieri in azione per scongiurare un disastro ambientale: un barcone dei #migranti stava aff… - GraceDama : RT @GiancarloDeRisi: Gli immigrati sbarcano e si prendono le seconde case degli italiani Tranquilli, anche se il Decreto di Conte vi vieta… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Conte Migranti, Conte: "La proposta Ue è un punto partenza, ma insufficiente" TGCOM Migranti: Conte, 'no a nesso politico con Schengen'

il nesso politico tra Schengen e immigrazione, riproposto recentemente nel dibattito europeo in materia di sicurezza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni ...

Mancata rimozione imbarcazioni migranti, Martello chiede a Conte e Musumeci lo “stato di calamità”

LAMPEDUSA. “Chiedo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al presidente della Regione Nello Musumeci la dichiarazione dello stato di calamità per quanto sta avvenendo a Lampedusa dove le imbarc ...

il nesso politico tra Schengen e immigrazione, riproposto recentemente nel dibattito europeo in materia di sicurezza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni ...LAMPEDUSA. “Chiedo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al presidente della Regione Nello Musumeci la dichiarazione dello stato di calamità per quanto sta avvenendo a Lampedusa dove le imbarc ...