MES passa test. Renzi minaccia Conte su cabina di regia Recovery (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se una emergenza sembra rientrata, ovvero la risoluzione di maggioranza sulla riforma del MES, un’altra si è già aperta: tra Conte e Renzi è scontro sulla governance per il Recovery fund, con il Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio che è saltato proprio per questo motivo. Italia Viva contesta infatti sia il metodo di Conte, che per IV fa tutto da solo, sia l’ampia cabina di regia governativa e la struttura di commissari che dovrebbe supervisionare i progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. “La struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone, ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, a chi soffre. Se le cose rimangono come sono voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se una emergenza sembra rientrata, ovvero la risoluzione di maggioranza sulla riforma del MES, un’altra si è già aperta: traè scontro sulla governance per ilfund, con il Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio che è saltato proprio per questo motivo. Italia Viva cona infatti sia il metodo di, che per IV fa tutto da solo, sia l’ampiadigovernativa e la struttura di commissari che dovrebbe supervisionare i progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. “La struttura dipensa a moltiplicare le poltrone, ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, a chi soffre. Se le cose rimangono come sono voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona. ...

Ultime Notizie dalla rete : MES passa Quirinale,Mattarella pronto ad intervenire.Se il Mes passa ma con voti esterni Affaritaliani.it Ecco cos'è davvero il Mes. La rissa? Tutta ideologica

Il fondo per la Sanità vale 37 miliardi, ma fa risparmiare solo 300 milioni l’anno. E, sebbene non ci sia più la Troika, è subordinato a una verifica sul nostro debito ...

Mes, la riforma punto per punto: banche, debito e sanità. A cosa servono le nuove regole

Cos’è. Il Meccanismo europeo di stabilità non gode di buona fama perché viene associato all’«austerity» imposta da Bruxelles. Il Mes è stato creato nel 2012 (in sostituz ...

