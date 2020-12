Mes cosa cambia con la riforma che il Parlamento deve approvare e perché i fondi per la sanità non c’entrano nulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Chiariamo subito IL punto. La riforma del Mes che si vota oggi in Parlamento c’entra poco nulla con i prestiti per la sanità. Il Meccanismo europeo di stabilità esiste infatti dal 2012 ed è stato pensato come strumento per garantire stabilità finanziaria ai paesi euro (che sia servito davvero allo scopo è un altro paio di maniche) e questa rimane la sua funzione principale. La possibilità di erogare crediti, ai paesi che ne fanno richiesta, per interventi sanitari è un compito attribuito al Mes solo di recente a causa dell’emergenza Covid. Il motivo alla base della decisione è che il Mes avrebbe potuto essere più rapido nel mobilitare i finanziamenti, avendo alle spalle una struttura già pronta e rodata. La riforma su cui si esprimerà il Parlamento non riguarda questi prestiti ma bensì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Chiariamo subito IL punto. Ladel Mes che si vota oggi inc’entra pococon i prestiti per la. Il Meccanismo europeo di stabilità esiste infatti dal 2012 ed è stato pensato come strumento per garantire stabilità finanziaria ai paesi euro (che sia servito davvero allo scopo è un altro paio di maniche) e questa rimane la sua funzione principale. La possibilità di erogare crediti, ai paesi che ne fanno richiesta, per interventi sanitari è un compito attribuito al Mes solo di recente a causa dell’emergenza Covid. Il motivo alla base della decisione è che il Mes avrebbe potuto essere più rapido nel mobilitare i finanziamenti, avendo alle spalle una struttura già pronta e rodata. Lasu cui si esprimerà ilnon riguarda questi prestiti ma bensì ...

borghi_claudio : Il si del M5S alla riforma del MES domani sarà la più ingloriosa delle fini di un movimento antisistema. Cosa ha fa… - Marcozanni86 : Se non credete al pericoloso @borghi_claudio, ve lo dice il #Senato a cosa serve la riforma del #MES: a rendere più… - marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - antomarrapodi92 : RT @guado77: ...cosa ci aspetta ??ok riforma #Mes ??#ECB copre altri 18mesi ??calendar provisioning ??cessazione CIG,moratorie e garanzie ??sw… - ofrakia : RT @borghi_claudio: E questo? Questo che puntava a dito i 'traditori della patria che avevano votato il MES? Cosa gli diciamo a questo? NB… -