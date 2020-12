Le vendite di Chewy Inc sono aumentate del 45% nel Q3 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)Inc. (NYSE: CHWY) ha dichiarato nella giornata di ieri che le suestate migliori del previsto nel terzo trimestre. La società si è inoltre detta fiduciosa che la sua perdita sia stata inferiore a quanto previsto dagli analisti per il Q3. Ieri,è scesa di circa il 2,5% nell’extended trading. A £57,75 per azione, il rivenditore online è ora in crescita di oltre il 165% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £17,05 per azione a marzo, quando le restrizioni COVID-19 erano più severe. L’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario. Risultati finanziari dinel Q3 vs. stime degli analistitriste che la sua perdita nel terzo trimestre è ...