(Di mercoledì 9 dicembre 2020)-Bruges ROMA - Il turco Cüneyt Çakir ringrazi: ci sono voluti due falli netti (il secondo anche bruttino) per convincere questo turco che evidentemente non ama troppo i colori italici ad ...

sportli26181512 : Lazio, Sobol da espellere subito. Juve, Stieler grazia Lenglet: Gli episodi arbitrali della serata di Champions Lea… - laziopress : - LALAZIOMIA : MOVIOLA – Çakir la dirige bene: giusto il rigore su Immobile e il doppio giallo a Sobol - danielps10 : #UCL - Intervalo ?? Lazio 2-1 Brugge ? Tucu Correa, Immobile | Vormer ?? Sobol ?? Zenit 1-0 Dortmund ? Driussi -… - sportface2016 : #LazioBrugge | Follia #Sobol, i social: 'Espulso perché non aveva voglia di giocare' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sobol

Corriere dello Sport.it

Avanti a fatica, ma avanti. La Lazio contro il Bruges rischia di combinarla grossa. Sempre sopra nel punteggio, e con l'uomo in più per più di un tempo, i ...Con il 2-2 interno contro il Bruges la Lazio di Simone Inzaghi ha strappato il pass per gli ottavi di finale della Champions League. I biancocelesti, che erano dati come favoriti assoluti nella sfida ...