L’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni e Fedez per me è stato un errore. Ma non è certo colpa loro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mi spiace ma la notizia che il Comune di Milano ha consegnato L’Ambrogino ai Ferragnez mi delude e rammarica. Fare la carità coi soldi in tasca è facile. Fin troppo. Ci sono migliaia di persone che ogni giorno compiono gesti d’amore verso gli altri senza avere un centesimo in tasca oppure con uno stipendio da meno di mille euro. Conosco clochard che quando hanno qualcosa tra le mani fanno del bene agli altri. Secondo il famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media Hopper HQ, che ogni anno pubblica i guadagni dei profili più redditizi, Chiara Ferragni guadagna 59.700 dollari a post sponsorizzato. La coppia sa meglio di ogni altro che un’iniziativa solidale può trasformarsi in una straordinaria occasione di marketing. Se sei famoso, come lo sono loro, puoi andare ad imbustare frutta e verdura senza farlo sapere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mi spiace ma la notizia che il Comune di Milano ha consegnatoai Ferragnez mi delude e rammarica. Fare la carità coi soldi in tasca è facile. Fin troppo. Ci sono migliaia di persone che ogni giorno compiono gesti d’amore verso gli altri senza avere un centesimo in tasca oppure con uno stipendio da meno di mille euro. Conosco clochard che quando hanno qualcosa tra le mani fanno del bene agli altri. Secondo il famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media Hopper HQ, che ogni anno pubblica i guadagni dei profili più redditizi,guadagna 59.700 dollari a post sponsorizzato. La coppia sa meglio di ogni altro che un’iniziativa solidale può trasformarsi in una straordinaria occasione di marketing. Se sei famoso, come lo sono, puoi andare ad imbustare frutta e verdura senza farlo sapere ...

berlusconi : Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato… - alexcorlazzoli : L’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni e Fedez per me è stato un errore. Ma non è certo colpa loro - Noovyis : (L’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni e Fedez per me è stato un errore. Ma non è certo colpa loro) Playhitmusic - - caterinacorda1 : RT @AnnaMonia_A: Riconoscimenti: Milano, l'Ambrogino d'oro a suor Alfieri. 'Voce autorevole nel diritto all'istruzione' | AgenSIR https://t… - UMALAMENT : RT @danymartani1: Non hai festeggiato invece quando hanno archiviato la tua denuncia contro di me dopo ben 3 ricorsi ai giudici eh #Fedez?… -