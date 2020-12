Il trionfo col Barcellona spinge la Juventus anche in borsa: azioni in rialzo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la vittoria ottenuta al Camp Nou con il Barcellona, la Juventus di Pirlo vola pure in borsa: avvio positivo per le sue azioni, +2.67% La vittoria della Juventus con il Barcellona ha prodotto effetti tangibili tanto in campo quanto anche in borsa, cornice in cui le azioni dei bianconeri oggi sono in aumento. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la vittoria ottenuta al Camp Nou con il, ladi Pirlo vola pure in: avvio positivo per le sue, +2.67% La vittoria dellacon ilha prodotto effetti tangibili tanto in campo quantoin, cornice in cui ledei bianconeri oggi sono in aumento. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

