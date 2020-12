Il contenuto dell’esame farsa di Suarez | “gioco alla Playstation | mi piace bere il mate”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a tenere banco il caso Luis, si sta provando a fare luce sull’esame ‘’ che è andato in scena presso l’università di Perugia. Tutto è nato dopo la rottura tra l’attaccante ed il Barcellona, diverse squadre si sono fiondate sul calciatore, tra queste anche la Juventus. I bianconeri avevano raggiunto tutti gli accordi, poi tutto è saltato per mancanza del passaporto italiano. La Vecchia Signora ha abbandonato la pista esi è trasferito all’Atletico Madrid. Successivamente è stata aperta un’inchiesta, nel mirino sono finiti anche i dirigenti della Juve, tra gli indagati risulta anche Paratici. L’esamedi(Photo by David Ramos/Getty Images)Come riporta ‘Il Mattina’ è uscito fuori ilsvolto ...