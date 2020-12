Handanovic: «Questa Inter non è da Champions. Ma non c’è tempo per piangere» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. ELIMINAZIONE – «Era un girone equilibrato. L’abbiamo persa nel doppio confronto con lo Shakhtar. Potevamo fare meglio, ma non c’è tempo per piangere. Pensiamo a Serie A e Coppa Italia. Queste cose ti devastano, però pensiamo alla prossima partita». PRESTAZIONE – «Non siamo da Champions League, lo dice il campo. Abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Loro si sono accontentati del pareggio, mi aspettavo avrebbero osato di più». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Samir, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match diLeague contro lo Shakhtar Samir, portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match diLeague contro lo Shakhtar Donetsk. ELIMINAZIONE – «Era un girone equilibrato. L’abbiamo persa nel doppio confronto con lo Shakhtar. Potevamo fare meglio, ma non c’èper. Pensiamo a Serie A e Coppa Italia. Queste cose ti devastano, però pensiamo alla prossima partita». PRESTAZIONE – «Non siamo daLeague, lo dice il campo. Abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Loro si sono accontentati del pareggio, mi aspettavo avrebbero osato di più». Leggi su ...

alexande88 : “È mancato solo il gol”. Cazzate giornalistiche da parte di Handanovic. È mancato tutto e manca tutto da 10anni a q… - SantiXVI : con Donnarumma al posto di Handanovic questa la vincevano - FedericoRana1 : #Handanovic a @SkySport: 'Sappiamo com'è la #ChampionsLeague, quando i risultati non arrivano ti devastano. Questa… - _Dreamer_94 : Ma non si può sentire Handanovic che dice che è mancato SOLO in goal! È mancato TUTTO in questa partita! TUTTO!! #intershaktar - LaMongolfieraT : VIA HANDANOVIC VIA DI AMBROSIO VIA SKRINIAR VIA PERISIC VIA CONTE VIA TUTTA QUESTA MERDA MEDIOCRE CHE ROVINA IL NOSTRO CLUB -