Green Pea | il centro commerciale per cui non è stato abbattuto nemmeno un albero

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Apre oggi, 9 dicembre 2020, a Torino Green Pea, il primo centro commerciale – il padre Oscar Farinetti lo chiama «department store» – che mette al centro i consumi sostenibili. È il primo di questo tipo. Non in Italia, nel mondo. Un primato che ci fa onore e che testimonia che alcuni imprenditori hanno compreso che è in quella direzione che si sta dirigendo il mondo. Non per scelta, ahinoi, ma piuttosto per necessità: è sotto gli occhi di tutti che, al netto della pandemia che prima o dopo passerà, la crisi ambientale sarà presto irreversibile se non ci sarà un cambio di visione e di stile di vita. Dobbiamo imparare, insomma, a consumare meno e meglio.