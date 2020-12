Fipe | impatto devastante con chiusura ristoranti fino a marzo

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Spero che questo possa essere smentito dai fatti e dai dati sanitari, perche’ avrebbe unper il settore. Solo a Roma e provincia per il periodo di Natale ci sara’ una perdita di 600 milioni di euro, che arriva a 2,7 miliardi a livello nazionale. La categoria e’ al limite”. È questo, raccolto dall’agenzia Dire, il commento di Sergio Paolantoni, presidente della-Federazione italiana pubblici esercizi di Roma, alle parole dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, che ha annunciato la necessita’ di proseguirealla prossima primavera con le restrizioni anticontagio, tra cui ladei locali alle 18. “Abbiamo sempre rispettato le normative e le regole precauzionali- aggiunge- speravamo che passato il Natale si potesse tornare a una semi-normalita’, ...

PERUGIA - Col ritorno in zona gialla, sono oltre 6mila gli esercizi che ieri hanno riaperto in Umbria. Lo rivela un'analisi della Coldiretti con riferimento a bar, ristoranti, pizzerie ...