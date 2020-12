Diffamazione, Codacons contro Fedez: viene richiesta l’archiviazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fedez vince contro l’associazione dei consumatori Il pubblico ministero Francesca Gentilini ha presentato la richiesta di archiviazione per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sull’accusa di Diffamazione avanzata nei confronti del rapper milanese dal Codacons lo scorso mese di maggio. Il precedente e la querela contro Fedez per Diffamazione L’associazione dei consumatori voleva infatti indagare sulla raccolta fondi avviata da Fedez e dalla moglie Chiara Ferragni. Soldi da destinare al San Raffaele di Milano in piena emergenza Covid. Da qui il rapper aveva criticato l’associazione dei consumatori pubblicando un video su Instagram. “La proposta del Codacons sarebbe quella di bloccare tutte le ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)vincel’associazione dei consumatori Il pubblico ministero Francesca Gentilini ha presentato ladi archiviazione per Federico Leonardo Lucia, in arte, sull’accusa diavanzata nei confronti del rapper milanese dallo scorso mese di maggio. Il precedente e la querelaperL’associazione dei consumatori voleva infatti indagare sulla raccolta fondi avviata dae dalla moglie Chiara Ferragni. Soldi da destinare al San Raffaele di Milano in piena emergenza Covid. Da qui il rapper aveva criticato l’associazione dei consumatori pubblicando un video su Instagram. “La proposta delsarebbe quella di bloccare tutte le ...

